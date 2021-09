Milan, ultime su Giroud: passa il mal di schiena, non il ritardo di condizione. Punta lo Spezia

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le condizioni di Olivier Giroud: la buona notizia è che il mal di schiena è passato, ma il francese non ha ancora ritrovato la condizione migliore e quindi non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di stasera contro il Venezia. L'ex Chelsea punta a rientrare sabato contro lo Spezia.