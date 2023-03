Milenkovic gol a Sivas: "200 partite con la Fiorentina sono un grande traguardo. Mai mollato"

vedi letture

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina andato a segno nell'1-4 in casa del Sivasspor che ha certificato l'accesso ai quarti di finale dei viola, ha parlato dopo la partita ai canali ufficiali del club: "Questa è una vittoria di squadra. All'andata meritavamo di segnare più gol e siamo venuti qua sapendo che sarebbe stata difficile. Si è messa subito in salita, ma abbiamo reagito e abbiamo ribaltato la partita. Siamo meritatamente ai quarti di finale".

Belle sensazioni.

"200 partite con la maglia della Fiorentina è un grande traguardo, ma al di là del gol era importante il risultato. Quest'anno ho avuto tante occasioni per segnare, ma è arrivato nel momento più importante".

Non vi siete mai fermati.

"Anche dopo aver preso gol non abbiamo mollato e abbiamo continuato a giocare creando tanto e mettendo tanti palloni in mezzo. Stiamo segnando tanti e siamo contenti di questo".

A fine partita avete salutato i tifosi.

"Ringraziamo i tifosi per il supporto, è molto importante che siano vicino a noi".

Adesso testa al Lecce.

"Stasera ci godiamo la vittoria e la qualificazione ai quarti, ma da domani pensiamo alla partita di campionato contro il Lecce: siamo un po' indietro e vogliamo risalire. Stiamo mettendo le cose a posto".