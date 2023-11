Milito: "Mourinho allenatore stupendo. A Barcellona noi con l'ansia e lui sdraiato"

vedi letture

Intervistato da DAZN per il format "Un’altra storia", l’ex attaccante dell'Inter e Genoa Diego Milito ha ripercorso tappe della sua carriera e parlato in termini entusiastici di Josè Mourinho, che guido i nerazzurri al Triplete nel 2010: "Non lo scopro io. Un allenatore stupendo, l’artefice di quel che abbiamo fatto. Un grande gestore dei momenti, sapeva perfettamente quando serviva la bastonata e quando la carezza".

Come ha gestito l finale di Madrid?

"Ci ha fatto rilassare. Il discorso più bello in realtà è stato a Barcellona, che era un po’ una finale anticipata. Un campo difficilissimo, con un bel vantaggio ma una gara tutta da giocare. Lui era sdraiato nello spogliatoio, noi con l’ansia. Era così perché il leader deve cercare di mostrare tranquillità nei momenti di ansia. Ci ha detto che quando aveva vinto la Champions col Porto il figlio era piccolo e non si ricordava, per cui di vincerne un’altra. Una volta in campo ci diceva che per noi la finale era un sogno e per il Barcellona un’ossessione ed era un po’ così il poter andare da catalani a vincere la Champions a Madrid.

Lo sente ancora?

"L’ho visto l’anno scorso, quando sono passato a Roma. Abbiamo una chat di gruppo e il legame continua".