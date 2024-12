Ufficiale Milito nuovo presidente del Racing: l'ex attaccante guiderà il club per i prossimi 4 anni

Il Racing Club ha un nuovo presidente. A soli 22 giorni dallo storico trionfo in Copa Sudamericana ad Asunción, Diego Milito è stato eletto alla guida della società argentina per i prossimi quattro anni. L'ex attaccante, simbolo del club, sarà affiancato da Hernán Lacunza, ex ministro delle Finanze della Nazione, come vicepresidente, e da Sebastián Saja, che assumerà il ruolo di direttore sportivo. La lista dell'ex attaccante di Inter e Genoa, Racing Sueña, ha sconfitto quella ufficialista guidata da Christian Devia e Víctor Blanco, diventando il sesto ex calciatore argentino a presiedere un club di prima divisione.

Con questa vittoria, un quinto delle squadre della Liga Profesional sarà ora guidato da ex giocatori del club: tra questi Juan Román Riquelme al Boca, Juan Sebastián Verón all’Estudiantes, Gonzalo Belloso al Rosario Central, Luis Fabián Artime al Belgrano e Matías Tapia al Barracas. Le elezioni, tenutesi nel polideportivo Jorge Camba, hanno visto una partecipazione massiccia dei soci, che si sono recati alle urne dalle 8 alle 18 per scegliere tra due figure di grande spessore. Da un lato, Víctor Blanco, il presidente uscente con un palmarès di sei titoli in 12 anni. Dall’altro, Diego Milito, idolo dei tifosi e campione con il Racing nel 2001 e nel 2014. Nonostante una collaborazione tra il 2017 e il 2020, culminata con la vittoria della Superliga e del Trofeo de Campeones 2019, le divergenze tra Blanco e Milito si sono rivelate insanabili.

Milito, dopo essersi dimesso dal ruolo di direttore sportivo nel 2020, ha deciso di candidarsi per rinnovare il club e migliorare i benefici per i soci, un aspetto che molti ritenevano trascurato durante la gestione di Blanco, nonostante i successi sportivi e la stabilità economica raggiunta. Ora, il Príncipe è pronto a guidare il Racing in una nuova era.