Mkhitaryan e un futuro ancora incerto alla Roma. Il Milan ci pensa in caso di addio di Calhanoglu

Il quotidiano Il Tempo fa il punto sul futuro di Henrik Mkhitaryan, spiegando come l'armeno abbia tempo fino al 31 maggio per svincolarsi dalla Roma. Una clausola del contratto gli consentirebbe di attivare questa opzione, diversamente scatterebbe un ulteriore anno di contratto coi giallorossi. Il giocatore non ha ancora deciso il da farsi, con l'arrivo di José Mourinho che avrà comunque un peso sulla sua decisione. Il suo agente Mino Raiola intanto, si legge, sta comunque sondando le possibili piste e una di queste porterebbe al Milan. I rossoneri potrebbero perdere Calhanoglu, che ancora non ha rinnovato il proprio contratto, e Mkhitaryan sarebbe un sostituto ideale. La Roma, dal canto suo, vorrebbe proseguire il matrimonio con l'ex Arsenal e United.