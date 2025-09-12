Moggi: "Carraro nel 2004 ha provato a favorire il Milan nella lotta scudetto"

“Nel 2004, magari indirettamente, Carraro ha provato a condizionare pure la lotta scudetto, favorendo il Milan”. Continuano le accuse reciproche tra Luciano Moggi e Franco Carraro, presidente della Figc ai tempi di Calciopoli, che nei giorni scorsi è tornato a parlare dello scandalo che ha investito il pallone italiano, sostenendo che tutto è nato dalla sua decisione di togliere il compito di designatori a Bergamo e Pairetto per affidarlo a Collina. Questi, nel rifiutare, ne avrebbe parlato con Meani (all’epoca addetto agli arbitri del Milan), che a sua volta ne avrebbe parlato con i due, poi rivoltisi a Moggi.

Nell’intervista rilasciata oggi a Libero, Moggi ripercorre alcune vicende di quei giorni, definendo “una stupidaggine” l’affermazione di Carraro secondo cui questi avrebbe offerto il posto da designatore a Collina: “Ma poi se Meani sapeva di questo mio piano proteggere Bergamo e Pairetto, che bisogno c’era di Moggi? Poteva proteggerli Meani”.

Moggi non ha mai voluto chiedere la grazia al presidente federale: “Ho ricevuto pressioni per farlo - ha detto nell’intervista di oggi -, ma la grazia la chiedono i colpevoli”. Spazio anche a una critica all’avvocato Zaccone, legale della Juve ai tempi: “Ho detto che o non ha capito niente o non ha letto le carte. Non mi ha mai querelato”.