Moggi: "Mourinho non è più quello di prima ma può dare qualcosa alla Roma"

Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, commenta così l'annuncio di Mourinho alla Roma: “Ormai Fonseca aveva terminato il suo ciclo, la Roma è andata alla ricerca di un allenatore che potesse dare immagine alla squadra. Mourinho non è più quello di prima ma può dare qualcosa. Penso che sia stata una scelta ponderata fatta in anticipo per poi sentire Mourinho sugli acquisti da fare. Caratterialmente poi è uno che si fa rispettare, penso sia la persona giusta per l’ambiente romano”, le parole riportate da gazzetta.it.