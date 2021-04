Moggi verso il derby della Mole: "Se la Juve pensa di essere favorita va a sbattere"

Nell'intervista a Tuttosport Luciano Moggi ha parlato in vista del derby della Mole che si giocherà questa sera: "Se la Juventus pensa di essere favorita e che sia una gara facile va a sbattere. Il Toro giocherà una partita disperata e la Juve deve essere pronta se vuole vincere. Il Torino non è una brutta squadra, anzi. Mi piace molto Belotti, per me è molto forte, l'errore grave è farlo stancare così tanto. Deve giocare ovunque, logico che poi ogni tanto non sia lucido sotto porta. Eppure i gol li fa".