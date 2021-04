Moise Kean: "Juventus su di me? Non penso al futuro, ora mi godo la semifinale Champions"

Moise Kean è entrato nel finale della sfida fra PSG e Bayern Monaco, gara che ha regalato ai parigini il pass per le semifinali di Champions. L'attaccante italiano ha così parlato a Mediaset, toccando anche il tema Juventus: "Abbiamo avuto tante occasioni ma poca fortuna, soprattutto col palo e la traversa. La partita è stata dura, ma abbiamo retto e portato a casa un bel risultato. Il mister ci chiede di dare il 100% sempre e aiutarci l'uno con l'altro e questo ha portato al risultato. Neymar? E' uno dei più forti al mondo, così come Mbappé. Ci danno tantissimo e stasera lo si è visto. Cosa mi ha detto Mbappè sul gol sbagliato? Potevo dargli il pallone, ma mi ha incoraggiato. La Juventus su di me? Ora io mi concentro sulla semifinale di Champions, mi godo il momento e non penso al mio futuro. Io lavoro tanto sul campo, del futuro non so niente".