Mojica: "All'Atalanta stavo bene ma Gosens era intoccabile. Gomez? Felice del Siviglia"

vedi letture

L'ex esterno dell'Atalanta, Johan Mojica, finito all'Elche in questa finestra di mercato, ha parlato della sua avventura in nerazzurro e dell'addio del Papu Gomez ai microfoni di Caracol Radio: "Mi trovavo bene all’Atalanta ma Gasperini non aveva intenzione di togliere Gosens e io volevo giocare con continuità. Mi avevano detto che me la sarei giocata ma vedevo che l'undici titolare era sempre già disegnato".

Cos'è successo tra Gomez e Gasperini nello spogliatoio?

"Questo dovete chiederlo al Papu, io non rispondo... So che ieri ho parlato con lui ed era molto contento di andare al Siviglia. Non mi aspettavo di trovarmelo di fronte in Liga".