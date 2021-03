Mollare dopo la salvezza? Ranieri: "Non ci sto. Senza motivazione sei un giocatore a metà"

vedi letture

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, nella sua conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Genoa, ha parlato anche di chi dice che a Genova si molli la presa dopo aver raggiunto la salvezza: "Questo derby può dare molto, contro Genoa e Cagliari capiremo cosa vogliamo fare da grandi e una vittoria nel derby ci darebbe carica e punti importanti. Qui si dice che quando si arriva alla salvezza si molla, io non ci sto a mollare. Voglio che i miei giocatori, sia in allenamento che in partita diano sempre tutto con determinazione. Conta la motivazione dell'uomo e il carattere, se non c'è questo sei un giocatore a metà e questo non mi piace".