Montella da Appiano Gentile: "Chivu ha un'intelligenza fuori misura. Inter-Juve uno spettacolo"

"Sto facendo un po' il giro in vista delle convocazioni per il playoff". Vincenzo Montella, ct della Turchia, parla così a Sky Sport uscendo dai cancelli di Appiano Gentile. Dopo la visita di ieri alla Continassa, quartier generale della Juventus, il tour italiano dell'allenatore è infatti proseguito oggi con la visita al centro sportivo dell'Inter.

"E' andata bene, ho trovato una grande accoglienza - ha proseguito Montella -. Poi è stato molto piacevole ritrovare Chivu dopo tanti anni (sono stati compagni di squadra alla Roma, ndr). C'è un grande rapporto con lui, rimasto tuttora. Gli auguro il meglio perché è un ragazzo per bene. Sta dimostrando di essere un grande allenatore con un'intelligenza fuori misura, farà molto bene".

Montella ha proseguito parlando di Calhanoglu e Yildiz: "In Nazionale molto dipende da come arrivano i giocatori, soprattutto per quelli più importanti è necessario che arrivino nelle migliori condizioni, incrociamo le dita".

Infine, l'attuale ct della Turchia ha brevemente risposto su Inter-Juventus, in programma sabato: "Un grande classico, un derby d'Italia che ha sempre il suo fascino, sarà uno spettacolo al di là del risultato finale". Per concludere, un auguro alla Nazionale azzurra: "Auguriamoci di vederci al Mondiale".