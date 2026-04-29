Montella: "Gattuso e Gravina volevano fermare la Serie A. In Turchia mi hanno ascoltato"

Vincenzo Montella ha dichiarato di non voler fare il professore, ma è chiaro che, come un po' tutti in questo momento, anche lui abbia espresso la sua opinione sul calcio italiano e sulla Nazionale, che considera competitiva. A La Gazzetta dello Sport ha spiegato che, a suo avviso, gli Azzurri hanno pagato la paura di non farcela e il "complesso da Mondiale".

Montella si è confrontato con Gattuso e Gravina prima degli spareggi e confessa: "Volevano fermare il campionato per avere più tempo per prepararsi, ma non è stato possibile". La differenza tra Italia e Turchia da questo punto di vista è enorme: la Super Lig ha aiutato la Nazionale: "Bisogna ripartire dalla base, non assillando i giovani con la tattica, bensì insegnandogli la tecnica".

Montella non può fare a meno di constatare che rispetto a 20 o 30 anni fa la Serie A è calata di livello, malgrado resti un torneo di interesse. Il problema sono i soldi derivanti dai diritti tv e anche gli stadi troppo antiquati, che condizionano la valutazione di chi investe. Infine ha commentato la suggestione Guardiola per il ruolo di ct: "È talmente intelligente da poter fare tutto. Perché no?".