Montella: "Ho sentito Calhanoglu sereno in vista della finale. Yildiz può fare ancora di più"

Non c'è solo l'Inter che ha trattenuto il fiato quando Hakan Calhanoglu si è fermato nuovamente, ma anche la Turchia e Vincenzo Montella. Il ct ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando del turco e spiegando come sia uno dei registi in via di estinzione, di quelli che quando non c'è si sente la mancanza. L'ex attaccante ha comunque tranquillizzato i tifosi nerazzurri: "L'ho sentito sereno e fiducioso in vista della finale di Coppa Italia. Mi auguro che possa presto allenarsi con continuità".

L'altra stella della Turchia è Kenan Yildiz, fantasista della Juventus che viene ormai paragonato a Del Piero e che i bianconeri si augurano possa restare più a lungo possibile: "Può fare anche di più, non si accontenta mai. Per lui se resta Spalletti è un vantaggio". Infine Montella spiega di essersi pentito di non aver deciso di andare all'estero prima di quanto abbia poi realmente fatto: "Arricchisce l'esperienza professionale e soprattutto umana".