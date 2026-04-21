Malen come Montella? Il ct della Turchia risponde: "Gli manca un po' di freddezza"

Sono tanti gli argomenti trattati da Vincenzo Montella, ct della Turchia, nell'intervista rilasciata a Sky Sport Insider, tra cui quello relativo alla corsa Champions: "La sconfitta del Como, il pareggio tra Roma e Atalanta e la vittoria della Juve contro il Bologna hanno dato uno bella spallata alla classifica. Nel calcio sappiamo che nulla è definitivo, però i risultati di questa giornata hanno dato una risposta abbastanza netta e contribuito a creare un vantaggio importante delle prime quattro sulle altre".

Lei che è stato un grande ex Roma, si rivede un po' in Malen?

"Non so se mi assomiglia, di sicuro è un calciatore che sa muoversi e dialogare coi compagni. Forse gli manca un po' di freddezza: non sempre è letale dentro l'area di rigore. Di certo ha aiutato ad alzare il livello della squadra".

Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Vincenzo Montella.