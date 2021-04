Montella non dimentica la Roma: "È parte di me. Mi piacerebbe, un giorno, tornare ad allenare lì"

vedi letture

Vincenzo Montella e la Roma, prima da giocatore, poi da allenatore e in futuro chissà. Ai microfoni del Corriere dello Sport il tecnico ha affermato: "Ammetto che la Roma è una sorta di punto debole. È parte di me. Qui ho giocato, vinto, allenato. Magari non è troppo tardi per riprovarci. Ranieri a quanti anni ha realizzato il sogno di allenarla? Non mi sto proponendo, sia chiaro. Lo preciso per due motivi: uno perché Fonseca sta lavorando bene, si è adattato al calcio italiano facendo valere le sue idee, almeno quando la squadra era al completo; due perché se qualcuno avesse avuto il dubbio di telefonarmi, con questa intervista se lo toglierebbe".