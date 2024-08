Morata e la Juventus: "Sono grato e li ringrazio. Con Allegri non ho parlato"

Inevitabile, per Alvaro Morata, parlare anche della Juventus e del suo lungo passato in bianconero, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante del Milan. Questo il pensiero dello spagnolo:

Sulla Juventus:

"Sono grato e li ringrazio per quello che hanno fatto per me. Gli amici sono amici ma per andare a cena, ci si saluta dopo le partite: a volte no perché sei incazzato perché hai perso. Ora sono un giocatore del Milan. Adesso è un'altra avventura".

Su Paulo Fonseca e sul suo ex allenatore Massimiliano Allegri:

"Con il mister ho parlato diverse volte, anche a lungo. Non servivano tante info in più per prendere la decisione. La sua idea è molto simile a quella che piace a me e in cui so che posso dare il meglio. Con Max non ho parlato, quando lo vedrò sarà divertente perché mi ha sempre aiutato tanto".

Il ritorno contro la Juventus:

"Questa è parte del calcio: se vai a un teatro e non è bello quello che vedi... I fischi vanno bene quando te li meriti, gli insulti delle squadre avversarie sono normali. Mai mi è capitato di andare in un posto in Italia e di avere una mancanza di rispetto quando ero con la famiglia".