Moratti sicuro sull'Inter: "Inzaghi può puntare sia allo scudetto che alla Champions"

"Non è stata una brutta partita, le due squadre hanno giocato bene. Sono state prudenti, non è stata esaltante, non è stato il solito derby d'Italia nervoso, si sono comportati tutti abbastanza bene. Non ha avuto le solite caratteristiche di un Juve-Inter e forse direi anche meno male. Forse era talmente bella la giornata per lo sport italiano, soprattutto con un fantastico Sinner, che poi tutto è sembrato più modesto". Così Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul derby d'Italia di ieri sera. "Per l'Inter comunque il pareggio è un buon risultato. Abbiamo visto che due bei gol puliti, difese non eccezionali, ma due bei gol fatti gol".

Lautaro 13 gol, chi le ricorda? "Ha caratteristiche tutte sue, ogni tanto penso a Angelillo, ma non è così. Angelillo giocava a tutto campo, era diverso, Lautaro ha un suo stile ed è bello vederlo giocare. Il gol di ieri, al di là di Gatti, è bellissimo, pulitissimo, fatto molto bene. I paragoni sono già difficili, ma in questo caso sicuramente non mi viene in mente nessuno".

Percorso europeo: "Già bisogna ringraziare la squadra per aver superato il girone, è importantissimo. Quest'anno il Benfica non sta dimostrando di essere fortissimo, mercoledì dobbiamo cercare di vincere. Col passaggio del turno già in mano, è normale dedicarsi mentalmente più al campionato. Anche perché domenica c'è il Napoli".

Quale giocatore dell'Inter di suo papà farebbe giocare nell'Inter di oggi? "Tutti (ride, ndr), Quella è la grande Inter, una squadra spaventosa. Porterei tutti, lasciando dentro Lautaro in attacco".

L'Inter può sognare l'accoppiata campionato e Champions League? "La Coppa dei Campioni affascina sempre di più e si ricorda nella vita, però questa Inter può puntare a entrambi gli obiettivi. Ha una bella squadra, credo possa puntarci".

Differenze tra Inter e Juve: "Il punto di forza dell'Inter è dovuto all'anno scorso: aver avuto un anno positivo, essere arrivata fino in fondo in Champions, dà fiducia e sicurezza. Poi ha giocatori forti e rodati. Mi sembra più forte. La Juve sta crescendo, l'Inter è cresciuta".