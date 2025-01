Motta deve rinunciare a Kolo Muani e davanti sceglie Nico Gonzalez

vedi letture

La Juventus, oggi alle 18, affronterà il Milan a quasi quindici giorni di distanza dalla dolorosa sconfitta in Supercoppa. Thiago Motta, in conferenza stampa, ha parlato della condizione fisica della sua squadra: “La squadra è sempre stata bene dal punto di vista fisica. La richiesta fisica è diversa, lo sapete anche voi che abbiamo avuto situazioni non facili da gestire con dei giocatori che per un problema fisico non hanno potuto giocare. Ma chi è andato in campo ha sempre fatto bene, anche se nell'ultima partita nella qualità del gioco, capendo anche l'avversario, abbiamo sbagliato qualcosa di troppo. Fisicamente i ragazzi li vedo sempre bene".

Motta non pensa al mercato e aspetta Kolo Muani.

Thiago Motta, in questo momento, non sta pensando al mercato e ha deciso di schierare Andrea Cambiaso dal primo minuto, nonostante la corte del Manchester City al numero 27 bianconero: “Il mercato lo conosciamo e fa parte del gioco. Andrea lo vedo molto bene e domani giocherà. Andrea Cambiaso sta benissimo e domani sarà in campo. Questo è sicuro”. Il tecnico bianconero non avrà a disposizione Kolo Muani, poiché il Psg ha esaurito il numero di prestiti e dovrà cedere a titolo definitivo un proprio giocatore, per permettere alla Juventus di tesserare l’attaccante francese. Thiago Motta ha, però, parlato del dialogo avuto con Kolo Muani: “Mi aspetto tutto da Randal sia dentro che fuori dal campo. A lui ho chiesto allenarsi bene, lavorare bene e fare tutto ciò che bisogna fare per essere a disposizione. L'ho chiesto a lui, lo chiedo a tutti i miei giocatori".

Motta punta su McKennie a sinistra e Nico in attacco.

In casa Juventus sembrano sciolti gli ultimi dubbi di formazione. Per la gara contro il Milan, Thiago Motta si affiderà al 4-2-3-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa sulla destra giocherà Cambiaso, in mezzo spazio a Gatti e Kalulu, mentre a sinistra sarà confermato McKennie. In panchina, invece, per la prima volta ci sarà il neo acquisto Alberto Costa. A centrocampo non ci saranno cambi e toccherà ancora a Locatelli e Thuram. Sulla trequarti si muoveranno Yildiz, Koopmeiners e Mbangula, mentre in attacco dovrebbe giocare Nico Gonzalez con Vlahovic, inizialmente, in panchina.