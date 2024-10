Motta: "Douglas Luiz da valutare, ha sentito un fastidio. E Koop? Inutile parlarne oggi"

Come sta Douglas Luiz? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Thiago Motta, allenatore della Juventus che al termine della gara persa 1-0 allo Juventus Stadium contro lo Stoccarda ha risposto così: "Ha sentito un fastidio prima della partita. Speriamo che non sia niente di importante perché si è fermato subito a inizio riscaldamento. Da valutare se ci sarà per le prossime partite".

Sulla possibilità di recuperare Koopmeiners per le prossime gare, questo il pensiero di Motta: "Non lo so. Non possiamo parlare di mancanza dopo una partita così. Noi non vogliamo trovare scuse. Abbiamo affrontato una squadra che gioca bene a calcio e hanno meritato di vincere".

E ancora: "Non lo faccio per alzare l’attenzione. Noi non facciamo niente per caso, è tutto visto e preparato. Sapevamo che loro erano una squadra difficile da affrontare. Ho messo come esempio l’ultima partita, anche se han perso con il Bayern Monaco. Han sempre fatto molto bene. Abbiamo affrontato una buonissima squadra che ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo migliorare a questo livello".

