Perin: "Restare alla Juve non è una scelta di comodo, il contrario... Ora testa all'Inter"

Nonostante una monumentale prestazione di Mattia Perin, questa sera la Juventus non è riuscita a evitare la sconfitta contro lo Stoccarda. Al termine della gara, queste le dichiarazioni del portiere bianconero ai microfoni di 'Sky': "Mi dispiace tantissimo, stasera lo Stoccarda ci ha messo in difficoltà. Sono un'ottima squadra e io sono convinto che questa sconfitta ci servirà da lezione per farci crescere, non ho mai visto nessuno vincere senza avere prima dei fallimenti. Sono sicuro che riusciremo a trasformare questa sconfitta in lezione. Eravamo un po' sottotono, non avevamo l'energia che serviva per uscire dal momento di difficoltà e non siamo riusciti a risolvere i problemi che si palesavano".

Oggi una delle tue partite più belle alla Juventus

"Io so che nella vita e nei lavori ci sono delle categorie e tanti pensano che io abbia scelto la Juve per comodo ma è il contrario. Restare in equilibrio quando si gioca poco è complicato: purtroppo non riesco a godermi questa serata perché è arrivata una sconfitta. Ora dobbiamo metabolizzare questa partita e pensare alla prossima sfida contro l'Inter".

La classifica aggiornata di Champions League

1. Aston Villa 9 (differenza reti +6)*

2.Monaco 7 (d.r. +5)*

3. Sporting 7 (d.r. +4)*

4. Arsenal 7 (d.r. +3)*

5. Borussia Dortmund 6 (d.r. +6)*

6. Brest 6 (d.r. +5)

7. Benfica 6 (d.r. +5)

8. Bayer Leverkusen 6 (d.r. +5)

9. Real Madrid 6 (d.r. +4)*

10. Liverpool 6 (d.r. +4)

11. Juventus 6 (d.r. +3)*

12. Manchester City 4 (d.r. +4)

13. Inter 4 (d.r. +4)

14. Sparta Praga 4 (d.r. +3)

15. Atalanta 4 (d.r. +3)

16. Stoccarda 4 (d.r. -1)*

17. PSG 4 (d.r. -1)*

18. Bayern Monaco 3 (d.r. +6)

19. Barcellona 3 (d.r. +4)

20. Girona 3 (d.r. 0)*

21. Milan 3 (d.r. -1)*

22. Lille 3 (d.r. -1)

23. Celtic 3 (d.r. -2)

24. Feyenoord 3 (d.r. -3)

25. Atletico Madrid 3 (d.r. -3)

26. Brugge 3 (d.r. -4)*

27. PSV 2 (d.r. -2)*

28. Bologna 1 (d.r. -4)*

29. Shakhtar 1 (d.r. -4)*

30. Dinamo Zagabria 1 (d.r. -7)

31. Lipsia 0 (d.r. -2)

32. Sturm Graz 0 (d.r. -4)*

33. Salisburgo 0 (d.r. -7)

34. Young Boys 0 (d.r. -8)

35. Stella Rossa 0 (d.r. -9)*

36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -10)*

*una partita in più