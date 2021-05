Mourinho alla Roma, Giannini: "Già lui da solo è un'iniezione di fiducia per tutto l'ambiente"

L'ex capitano giallorosso, Giuseppe Giannini, ha commentato così l'arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma a partire dalla prossima stagione: "Mourinho è un vincente il suo arrivo è una notizia importante per la Roma. Non so se arriveranno nomi importanti, ma lui da solo è un'iniezione di fiducia per tutto l'ambiente", le brevi battute riportate da gazzetta.it.