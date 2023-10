Mourinho: "Se fossi rimasto all'Inter altri 2-3 anni, avremmo vinto altre Champions"

Nel suo intervento ai microfoni di Federico Buffa Talks, José Mourinho è tornato a ripercorrere la sua esperienza nerazzurra e il Triplete vinto con l'Inter, che resta l'ultimo trionfo in Champions di una squadra italiana: "Se perdiamo siamo fuori, se pareggiamo siamo ancora vivi ma dobbiamo prendere un risultato a Barcellona. Ricordo che avevo detto che a fine partita non dovevamo piangere né stare con le mani in faccia, quello che stavamo facendo dal punto di vista ed emozionale non era niente, ho detto ai miei che saremmo tornati felici o morti di stanchezza, non morti di rimpianti e tutte queste storie qua. Abbiamo rischiato tutto, quando abbiamo segnato potevamo accontentarci del pareggio e giocarci tutto a Barcellona, ma l’inerzia era lì e quando c’è l’inerzia questa gioca una parte importantissima nel calcio.

Qualche volta noi allenatori facciamo i fenomeni, ma alle volte le cose accadono perché fai in modo che accadono, hai giocatori bravi e di personalità, giocatori che tu potevi pressare ai limiti e loro ti rispondevano sempre. Se fossi rimasto altri 2-3 anni con quella squadra, avremmo vinto più di una Champions come dice sempre Marco Materazzi".