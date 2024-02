Mourinho: "Un arbitro ha deciso che la mia Roma non poteva vincere l'Europa League"

vedi letture

José Mourinho, fresco di esonero da allenatore della Roma e sostituito da De Rossi sulla panchina del club giallorosso, ha parlato al canale YouTube di Ohm in occasione di alcuni spot per Topps in vista di Euro 2024 e nel corso della chiacchierata si è soffermato anche sui ricordi più gustosi della sua carriera.

Dice lo Special One: "Sono tanti. Tanti belli e tanti brutti. Però se devo sceglierne uno magari dico l'ultimo. Non è il trofeo più importante che ho vinto, ma per la dimensione di gioia che ha portato e non solo perché è stato l'ultimo, è la Conference conquistata con la Roma. Se devo scegliere dico questo. Però ci sono state tante cose belle nella mia carriera, tante partite fantastiche da ricordare ed è impossibile sceglierne una o due. Anche i ricordi brutti sono tanti, due semifinali Champions perse ai rigori, una finale di Europa League (contro il Siviglia, ndr) persa ai rigori perché l'arbitro aveva deciso che non potevamo vincere. Anche i brutti ricordi sono tanti".

Leggi l'intervista integrale di Mourinho cliccando qui