Musso: "Lasciare Udine? Deve arrivare una offerta che faccia vincere tutti"

vedi letture

Juan Musso, portiere dell'Udinese, ha parlato del suo futuro ai microfoni di OneFootball. Questo il suo pensiero sugli interessamenti per lui da parte di Inter e Roma: "Dal primo anno ho iniziato a sentire voci, io non leggo tutto, ma mi dicono. Dopo la prima stagione c’erano già voci di mercato e non venivano da me o dal procuratore. Le voci possono essere belle, ma io sono uno a cui piace fare le cose bene. Ancora a Udine? Non posso dire 100% sì o 100% no, perché se arriva un’offerta che mi serve, che serve alla società e anche a chi mi vuole è giusto che vinciamo tutti. È un’incertezza che comunque c’è, ma non mi toglie il sonno”.