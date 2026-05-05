TMW Napoli a caccia di un esterno: in estate nuovo tentativo per Allan del Palmeiras

Il Napoli torna a guardare al mercato sudamericano per provare a rinforzare gli esterni d'attacco. Il ds Giovanni Manna sta già lavorando agli azzurri che verranno e non perde le speranze di arrivare a un obiettivo che già nelle scorse sessioni ha provato a raggiungere come Allan del Palmeiras. Il classe 2004 di Florianopolis è un esterno d'attacco destro, piede sinistro, che è di fatto cresciuto nelle giovanili del Palmeiras. Prima ancora la Figueirense, poi dal 2019 col Verdao dove ha fatto tutta la trafila fino a esordire in prima squadra. In questa stagione, 28 presenze totali, tanti dribbling e qualità e anche qualche sigillo.

Il Napoli ci aveva già provato lo scorso gennaio. Le cronache brasiliane raccontavano di 30 prima e poi 35 milioni di euro proposti per provare a prendere il giocatore. Prima ancora aveva tentato lo Zenit San Pietroburgo, vera fiera dell'est del calcio brasiliano insieme allo Shakhtar Donetsk, anche qui offerta rigettata dal Verdao.

E per l'estate? In Inghilterra continuano a spiegare che il Liverpool sarebbe sul giocatore, i Reds come il Napoli devono e vogliono aver prima certezze sulla guida tecnica. Mica è certo che Antonio Conte e Arne Slot si siederanno ancora sulle rispettive panchine. Dagli States raccontano che l'Inter Miami di Lionel Messi si sarebbe interessato, ma 40 milioni appaiono troppi anche per la più danarosa franchigia statunitense. Così il Napoli ci riproverà, a buttar giù le basi dell'affare.