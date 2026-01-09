Napoli, tentativo per Allan del Palmeiras: offerta importante, ma no del club brasiliano

Il Napoli si muove anche sul mercato sudamericano e ha messo nel mirino uno dei giovani più interessanti del Palmeiras. Il club azzurro, stando a quanto riportato da ESPN, avrebbe presentato una proposta da circa 30 milioni di euro per Allan, attaccante classe 2004 cresciuto nel vivaio del Verdão.

Il profilo del brasiliano ha attirato l’attenzione di diversi club europei: nelle ultime settimane si sono registrati sondaggi anche da parte di Newcastle e Zenit, ma la posizione del Palmeiras è stata chiara. La dirigenza, guidata dalla presidente Leila Pereira, non ha aperto alla cessione e considera il giocatore centrale nel progetto tecnico per la stagione 2026.

Allan, promosso in prima squadra nel corso dell’ultima annata dopo un lungo percorso nelle giovanili iniziato nel 2019, ha chiuso il 2025 con numeri solidi: 3 gol e 5 assist in 54 presenze complessive. Anche l’allenatore Abel Ferreira aveva espresso la volontà di trattenerlo, chiedendo alla società di respingere ogni offerta.