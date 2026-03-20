Napoli, a Cagliari per innestare la quarta: Conte se la gioca con i big fin da subito

Il Napoli apre la trentesima giornata di Serie A sul campo del Cagliari, in una sfida che può pesare molto nella corsa alle prime quattro posizioni della classifica. All’Unipol Domus la squadra di Antonio Conte va a caccia della quarta vittoria consecutiva, con l’obiettivo di salire momentaneamente al secondo posto e mettere un altro mattone nella qualificazione alla prossima Champions League.

Napoli alla ricerca del quarto

Gli azzurri arrivano all’appuntamento in uno dei momenti migliori della stagione. Le tre vittorie di fila, tutte per 2-1, hanno riportato il Napoli a quota 59 punti, a una sola lunghezza dal Milan e con la possibilità di approfittare del calendario, che propone anche la sfida tra Fiorentina e Inter. Vincere in Sardegna significherebbe mettere pressione a tutte le rivali e affrontare con maggiore serenità il finale di campionato.

Cagliari con la bava alla bocca

Dall’altra parte però c’è un Cagliari in piena lotta per non retrocedere. La squadra di Fabio Pisacane ha bisogno di punti, arriva da risultati negativi ma in casa ha già fermato avversarie importanti. L’Unipol Domus resta un campo difficile e il ritiro anticipato deciso in settimana è il segnale di una gara da non sottovalutare.

Il ritorno di De Bruyne e McTominay

Per quanto riguarda la formazione, Conte dovrebbe ripartire dall’assetto che ha cambiato la partita contro il Lecce. Ballottaggio tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, difesa con Juan Jesus, Buongiorno e Olivera. Sulle fasce Politano e Spinazzola, in mezzo torna dal primo minuto Scott McTominay con Billy Gilmour, mentre Stanislav Lobotka può partire dalla panchina. Davanti confermati Rasmus Hojlund e Alisson Santos, con possibile chance dal primo minuto per Kevin De Bruyne. A Cagliari il Napoli si gioca molto. Non solo tre punti, ma un altro passo verso l’Europa che conta.