Napoli, Alisson Santos devastante ma Conte non cambia: a Parma con i Fab Four

L'impatto (nuovamente) devastante di Alisson Santos non dovrebbe sovvertire le idee di Antonio Conte. Il Napoli quest'oggi parte per Parma, per un match da non sbagliare - come tutti quelli che restano da qui alla fine, in realtà - per mettere pressione all'Inter impegnata a seguire sul campo del Como, e scenderà in campo al Tardini senza stravolgimenti. In campo nuovamente tutti insieme i Fab Four, Anguissa e Lobotka con McTominay e De Bruyne più avanzati alle spalle del recuperato Rasmus Hojlund che si riprende la centralità dell'attacco dopo lo stop col Milan. Per Alisson Santos si prefigura nuovamente un inizio dalla panchina.

Conte non cambia, Alisson dalla panchina

L'indicazione che arriva è questa. Nonostante l'impatto devastante (anche) col Milan, non dovrebbe cambiare il suo status, per ora quello di incredibile spacca-partite, di chi entra ed è capace di cambiare l'inerzia di un match, scompaginare tutti i piani degli avversari dando un altro ritmo alla gara con la sua velocità e qualità nell'uno contro uno. Le caratteristiche del Parma, che con un blocco basso e tanta solidità già all'andata hanno messo in difficoltà il Napoli, sembravano poter portare ad un impiego dal primo minuto, ma l'unica novità del match dovrebbe essere il ritorno al proprio posto di Hojlund per Giovane.

Pochi dubbi per Conte

Rispetto al Milan ci sarà dall'inizio Matteo Politano, autore del gol-vittoria, che si riprenderà il posto a destra a svantaggio di Gutierrez. Lo spagnolo abitualmente gioca a sinistra, ma su quella fascia va verso la conferma Spinazzola. Così come in difesa non sembrano esserci dubbi sulla linea con i tre centrali mancini: Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, aspettando il rientro di Rrahmani probabilmente per la prossima settimana (insieme a quello di Di Lorenzo mentre tempi lunghi per Neres e Vergara). Tra i pali Milinkovic-Savic è nuovamente favorito su Meret per una gerarchia che ormai sembra definitivamente sovvertita.