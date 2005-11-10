Napoli, Allegri: "McTominay sta meglio! Mercoledì rientrano tre indisponibili"

Appena archiviato il successo contro il Frosinone, è già vigilia di Champions League per il Napoli. Domani la formazione azzurra disputerà la seconda giornata della League Phase di Champions League in Spagna, sul campo del Villarreal, alle 21. Oggi alle 19.15 Massimiliano Allegri presenterà la partita in conferenza stampa direttamente dal vente dell'Estadio de la Ceramica. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale dell'incontro con i media.

19.45 - Inizia la conferenza stampa.

La difesa a tre è quella che dà maggiori sicurezze? Lo ha detto anche il Presidente. E il De Bruyne da play lo vedremo ancora?

"Innanzitutto, domani avremo una partita molto importante e complicata. Il Villarreal ha avuto un inizio non facile, ma poi hanno fatto delle vittorie, soprattutto sabato ha fatto una bellissima partita contro il Real Madrid. Giocare qui è sempre complicato, è una partita di Champions e bisogna cercare di fare un'ottima prestazione e fare risultato. Bisogna cominciare a fare punti, il nostro obiettivo è passare il primo turno ed essere ancora dentro la competizione a marzo. Domani bisogna fare bene. Sulla difesa a tre, sapete che queste robe di moduli non è che mi piacciano tanto. Quando sento dire che si gioca con la difesa a tre o la difesa a quattro credo che sia molto riduttivo per una partita di calcio. Se fosse così, mettiamoci a cinque, o a sei, o a sette, e vinciamo. Sarebbe molto facile. Il Presidente ha visto la partita sabato, ma domani è una partita completamente diversa".



McTominay potrà giocare titolare?

"Sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio oppure no. Credo di sì. Per gli altri dobbiamo valutare, perché abbiamo dei giocatori che sono rientrati dopo diversi mesi, qualcuno ha poche gare nelle gambe. In questo momento è importante recuperarli tutti, perché mi consentirebbe di cercare di avere la fortuna di indovinare ogni partita la formazione. Così almeno tutti recuperano la condizione per poter giocare. Neres veniva da 8 mesi di inattività, Badiashile da 7 mesi di inattività, McTominay e Giovane da due mesi... Ora intanto mercoledì rientreranno in gruppo Anguissa, Olivera e Alisson. Averli tutti a disposizione è molto importante. Bisogna rimanere con i piedi per terra, dopo la Champions dobbiamo riprendere il cammino in campionato. La nostra forza deve essere l'equilibrio, all'interno di una piazza come Napoli dove la gente ha tanto entusiasmo e passione. Dobbiamo essere bravi a prendere la passione della città e allo stesso tempo mantenere l'equilibrio".