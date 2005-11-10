Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha parlato così della squadra che nel secondo tempo ha mostrato segnali di crescita: "Vuol dire che la squadra sta bene ma non scordiamoci che il Sassuolo, come il Venezia o come la Lazio, hanno avuto un dispendio di energie molto alto per limitarci. A Venezia nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, oggi lo stesso. Il Sassuolo che oggi ha fatto una buona partita ma nel primo tempo ha chiuso tutte le linee di passaggio, Berardi e Laurienté hanno raddoppiato ovunque, normale che nel secondo tempo hanno un po' mollato i due esterni e noi abbiamo creato di più".

Che percentuale si dà per la qualificazione in Champions?

"Dire ora la percentuale, è inutile stare a fare o a dire. Oggi bisogna essere arrabbiati, preparare bene la partita di Lecce, poi vedremo. Bisogna fare un filotto di vittorie, a oggi non abbiamo ancora fatto due partite di seguito, ma se non riusciamo a capire quali sono le partite da giocare e da vincere, dopo hai questa mancanza di risultati".