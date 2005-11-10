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Napoli, Allegri indica la corsia destra: Khalaili resta il preferito, in Italia due alternative

Napoli, Allegri indica la corsia destra: Khalaili resta il preferito, in Italia due alternative TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 19:30Serie A

Il Napoli continua a programmare la prossima stagione e tra le priorità individuate per il nuovo corso tecnico c'è il rafforzamento della fascia destra. Massimiliano Allegri avrebbe già espresso la volontà di avere a disposizione un'alternativa affidabile a Giovanni Di Lorenzo, in vista di un'annata che vedrà gli azzurri impegnati su più fronti tra campionato, Champions League e Coppa Italia.

Il nome che continua a occupare la prima posizione nelle preferenze del club è quello di Anan Khalaili. Il Napoli avrebbe già trovato un'intesa con il calciatore e il suo entourage, ma resta da superare l'ostacolo rappresentato dall'Union Saint-Gilloise, che valuta il cartellino dell'esterno circa 25 milioni di euro.

Per questo motivo la dirigenza azzurra sta mantenendo aperte altre piste. Sullo sfondo rimane Dodò della Fiorentina, mentre cresce l'interesse per Brooke Norton-Cuffy del Genoa. L'esterno inglese rappresenterebbe una soluzione economicamente più sostenibile, con una valutazione vicina ai 15 milioni di euro.

L'idea del Napoli è chiara: affiancare a Di Lorenzo un profilo giovane e di prospettiva, capace di ritagliarsi spazio durante la stagione senza alterare le gerarchie iniziali. Una richiesta condivisa da Allegri e società, che vogliono arrivare pronti ai tanti impegni del prossimo anno.

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