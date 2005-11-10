Napoli, ci siamo per Allegri: in settimana dovrebbe arrivare l'ufficialità del nuovo allenatore
Si avvicina alla conclusione l’esperienza di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Dovrebbe essere l’ultimo weekend da allenatore rossonero per il tecnico toscano, con i suoi legali che stanno definendo gli ultimi dettagli relativi alla separazione dal club guidato da Gerry Cardinale. Restano da sistemare gli aspetti legati alla buonuscita per Allegri e per il suo staff, passaggio necessario prima dell’ufficializzazione della nuova avventura professionale.
Da giorni, infatti, Allegri è pronto a legarsi al Napoli con un accordo che dovrebbe estendersi fino al 2029. Sul piano economico, l’ingaggio potrebbe raggiungere i 5 milioni di euro grazie a una serie di bonus legati ai risultati sportivi, tra cui la qualificazione alla Champions League, il percorso nelle competizioni europee e la conquista di trofei, con lo Scudetto indicato come obiettivo prioritario.
Il presidente Aurelio De Laurentiis segue costantemente l’evolversi della trattativa dagli Stati Uniti, in contatto con il direttore sportivo Giovanni Manna e con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già a metà della prossima settimana.