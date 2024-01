Napoli, Anguissa è tornato ad allenarsi. Il punto sulle condizioni di Olivera, Meret e Natan

vedi letture

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center per preparare il match in programma domenica prossima alle ore 15 allo Stadio Maradona contro l'Hellas Verona, valido per la 23^ giornata di Serie A. La squadra, agli ordini del tecnico Walter Mazzarri, ha iniziato la seduta sul campo 1, svolgendo prima un riscaldamento e dopo un lavoro di forza. Successivamente il gruppo si è poi spostato sul campo 2, dove è stato impegnato in esercizi di possesso palla e in una partitina a campo ridotto.

Può parzialmente sorridere anche l'allenatore partenopeo, che ha ritrovato Zambo Anguissa dopo gli impegni con il Camerun in Coppa d'Africa. Il centrocampista ha svolto parte del lavoro con il gruppo, ma anche una parte personalizzata in campo per cercare di tornare alla migliore condizione in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League.

Ancora a parte invece, come si legge sul sito ufficiale del Napoli, Mathias Olivera e Alex Meret, che non si sono ristabiliti del tutto dai rispettivi infortuni, ma che hanno comunque lavorato in campo. Novità positive invece per Natan: il difensore centrale brasiliano ha alternato un po' di lavoro in campo con il resto della squadra e un po' individuale sempre sul terreno di gioco.