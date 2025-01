Napoli, asfaltata la Juventus nel secondo tempo: Conte replica a Gasp (e non solo)

Il Napoli non si ferma più. Al Maradona arriva la settima vittoria di fila e contestualmente la prima sconfitta in campionato per la Juventus che è anche la sesta sconfitta consecutiva a Fuorigrotta che resta inespugnabile per i bianconeri (l'ultimo successo nel 2019). La squadra di Antonio Conte supera un altro ostacolo importante, sopperendo anche all'infortunio di Olivera (che s'è aggiunto in settimana a Buongiorno oltre all'ex Kvara), in questo inizio di girone di ritorno prova persino ad alzare la grande media punti del girone d'andata chiuso a quota 44 e lancia un altro messaggio al campionato crescendo alla distanza e disputando un secondo tempo d'altissimo livello.

Juventus dominata nel secondo tempo

Se nel primo tempo i bianconeri si lasciano preferire, uscendo bene sulla pressione dei partenopei, nella ripresa la squadra di Thiago Motta viene letteralmente spazzata via. I due tiri in porta della Juventus nel primo tempo resteranno quelli anche al fischio finale: nella ripresa il Napoli stritola i bianconeri e produce 2.25xG contro 0,00 dei bianconeri, 10 tiri a 0, 6 angoli a 0 ed appena 3 tocchi in area concessi ai bianconeri. Una prova superlativa, riuscendo a pressare in alto fino alla fine per tenere lontana la Juventus che anche dopo lo svantaggio ed i cambi non trova altra soluzione che alzare qualche pallone in area con grande confusione.

Conte contro Gasperini e l'etichetta al suo Napoli

Grande soddisfazione per il tecnico del Napoli nel post. Al di là degli elogi per la squadra, non manca qualche frecciatina ed una critica anche sulla narrazione che accompagna la sua squadra: "Abbiamo vinto in quel modo, giusto, con l'Atalanta anche se ho sentito qualcuno che piangeva. Non vengono riconosciuti i meriti, brucia a qualcuno che facciamo bene. Gli altri sono sempre più belli e profumati di noi per i media". Ed ancora: "Qualità, pressione alta rischiando molto. Ma qualche guru dice che giochiamo difesa bassa e contropiede (anche Motta venerdì, ndr). Forse non vede le partite. Noi bassi? Mi sembra di sognare".