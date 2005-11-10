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Napoli, avviati i contatti con l'Eintracht per Uzun. Ma prima serve sfoltire

Napoli, avviati i contatti con l'Eintracht per Uzun. Ma prima serve sfoltire
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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 11:29Serie A

La dirigenza del Napoli ha avviato i primi contatti per raccogliere informazioni su Can Uzun, profilo segnalato dall'area scouting del club azzurro. Il centrocampista turco è di proprietà dell'Eintracht Francoforte ed è un profilo apprezzato anche dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri.

La posizione dell'Eintracht per Uzun


Il calciatore, nato in Germania e classe 2005, si è messo in mostra nell'ultima stagione raggiungendo la doppia cifra nei gol realizzati tra Bundesliga e Champions League con il club tedesco. L'Eintracht secondo quanto riportato da Il Mattino avrebbe manifestato l'intenzione di monetizzare la cessione del proprio giocatore, sul quale si registra già l'interesse di numerosi club europei (e in Italia è stato accostato anche al Milan). Il profilo del giovane centrocampista risulterebbe inoltre gradito al tecnico Massimiliano Allegri per le caratteristiche tecniche e la duttilità tattica che lo contraddistinguono, rendendolo uno dei potenziali rinforzi ideali per il nuovo corso della squadra azzurra.

Napoli, prima serve vendere


25 giocatori da vendere e meno di due mesi per farlo: il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato molto netto nel parlare della necessità del club per potersi muovere sul mercato estivo. Il Napoli deve fare spazio avendo ben 47 calciatori in rosa e inoltre anche per ovvie motivazioni di tipo economico.

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