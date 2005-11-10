Ufficiale
Cavese, tra i pali arriva Bertini. Scuola Genoa ha firmato un contratto biennale
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Cavese "rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Matteo Bertini.
Nato a Pescia (PT) il 7 settembre 2005, estremo difensore con grande fisicità, è cresciuto nel settore giovanile del Genoa svolgendo tutta la trafila dall’Under 15 fino alla Primavera 1. Nelle ultime due stagioni in Serie D ha vestito le maglie della Virtus Francavilla e del Poggibonsi, collezionando 44 presenze.
Si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2028.
Benvenuto Matteo!".
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