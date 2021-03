Napoli-Benevento 2-0, le pagelle: Mertens è una sentenza, Caprari non punge

Napoli - Benevento 2-0

NAPOLI

Meret 6 - La prima parata arriva al 38’, ma nonostante la poca operatività si fa trovare pronto. Serata senza troppi affanni, gestisce i pochi palloni che spiovono dalle sue parti.

Di Lorenzo 6,5 - Politano perde il conto delle sovrapposizioni già nel primo tempo, diventa un attaccante aggiunto. Spinge parecchio, non è da meno quando deve ripiegare. Per poco non trova anche il gol.

Rrahmani 6 - Non corre particolari pericoli, spesso si vede a centrocampo per poter dare una mano ai suoi in fase offensiva. Normale amministrazione, il Benevento non fa mai male.

Koulibaly 5,5 - Tolto il giallo per il fallo su Lapadula pensa più ad attaccare che a difendere, non corre rischi durante tutto il match. Nel finale di gara si divora un gol da due passi, poi rovina tutto con un rosso evitabile.

Ghoulam 6,5 - Viene spesso cercato dai compagni, mette un bel po’ di palloni interessanti in area di rigore soprattutto nel primo tempo. Spinta costante, si propone anche nei minuti finali.

Fabian Ruiz 6,5 - Gestisce la manovra in mezzo al campo, prova a scardinare la difesa con tiri da lontano e imbucate per i compagni. Uno dei più pericolosi anche sullo 0-0.

Bakayoko 6,5 - All’inizio è impreciso, quando tenta lo strappo però fa male. Dopo un paio di recuperi in mezzo il campo riesce ad essere più incisivo, cresce col passare dei minuti.

Politano 7 - Quando si accende prova l’accelerazione e salta l’uomo, nella ripresa è ancor più concreto e crea sempre la superiorità numerica. Trova il gol della tranquillità. (Dall’85’ Hysaj s.v.).

Zielinski 6,5 - Mette parecchio pressione ai difensori avversari, fa il movimento che in gergo si chiama elastico. Trova anche un gran gol, ma la posizione di Insigne gli strozza l'urlo in gola. (Dall’82’ Maksimovic s.v.).

Insigne 7 - Si vede a tratti e non riesce quasi mai a incidere con gli spazi chiusi. Appena trova il varco diventa decisivo, per poco non segna il solito gran gol a giro sul secondo palo. Bel traversone a pescare Politano.

Mertens 7,5 - Nel primo tempo sfiora un gran gol con un gran pallonetto, ma al 34’ apre le danze e trova l'ennesima gioia alla sua 250esima presenza con la maglia degli azzurri in serie A. Ormai gli aggettivi sono terminati. (Dall’82’ Elmas s.v.).

Gennaro Gattuso 7 - È nervoso anche sul 2-0, anche perché ha un brutto ricordo col Benevento. Il suo Napoli dà risposte dopo i tanti punti interrogativi, gli azzurri restano comunque in una buona posizione di classifica.

BENEVENTO

Montipò 6 - Non ha responsabilità sui gol, paga alcune disattenzioni difensive inusuali per una squadra solitamente molto organizzata.

Depaoli 5 - Insigne lo lascia sul posto con una grande giocata dopo cinque minuti, per mezz’ora è in difficoltà. Ma è suo il primo tiro nello specchio della porta.

Tuia 5 - Nei primi 15 minuti sembra in serata di grazia, sbuca da ogni parte dell’area di rigore per anticipare gli avversari. Poi la combina grossa, quando cerca di accompagnare sul fondo il pallone favorendo il recupero di Insigne: Barba fa il miracolo e non ci sono conseguenze. In leggero ritardo in alcune circostanze nella ripresa.

Barba 6 - Un’ora di gioco praticamente perfetta, tiene a bada un cliente scomodo come Mertens ed è sempre al posto giusto al momento giusto. Sul 2-0 forse si fa sorprendere anche lui, rimedia un giallo che gli farà saltare la gara col Verona.

Foulon 4,5 - “Sono venuto in Italia per crescere molto, soprattutto in fase difensiva” aveva detto dopo la gara con la Roma. E l’errore sulla rete dell’1-0 conferma che ha ragione. (Dal 64' Letizia 6 - Un buon rientro dopo due mesi di assenza).

Schiattarella 6 - Scende stoicamente in campo pur non essendo al top. Incarna lo spirito di un gruppo compatto al netto degli ultimi deludenti risultati. (Dal 46' Roberto Insigne 6 - Stavolta il derby in famiglia finisce 0-0. Il tipo di gara non aiuta molto i calciatori con propensione offensiva, prova a vivacizzare la manovra con alcune apprezzabili verticalizzazioni)

Hetemaj 5,5 - Tatticamente il solito lavoro perfetto, alla lunga però i giocatori del Napoli lo saltano con maggiore scioltezza e il suo rendimento cala.

Ionita 5,5 - In difficoltà nella prima mezz’ora, penalizzato dall’atteggiamento difensivo della squadra. Si sposta in cabina di regia dopo l’uscita di Schiatterella, ha una buona chance per calciare in porta ma colpisce male. Nel finale bel lancio di Viola, ma sbaglia lo stop. (Dall'82' Moncini sv).

Caprari 5 - È vero che gli attaccanti devono pensare soprattutto a difendere, ma chi ha maggiore qualità dovrebbe emergere soprattutto in queste circostanze. Anonimo. (Dal 64' Sau 5,5 - Stesso discorso fatto per i subentranti: non era semplice cambiare questo tipo di partita).

Viola 5,5 - Ha qualità e si vede ogni volta che tocca il pallone, ma si vede poco negli ultimi 16 metri.

Lapadula 5 - Si danna l’anima, ma quando il diretto avversario si chiama Koulibaly c’è poco da fare. (Dal 70' Gaich 6 - Personalità e voglia di fare, avrà tanto spazio).

Filippo Inzaghi (in panchina D'Angelo) 5 - Il suo Benevento non era certo favorito e mantiene un buon vantaggio sulla terzultima, ma forse l'atteggiamento rinunciatario del primo tempo ha penalizzato i calciatori di maggiore qualità, contro un Napoli che certo non stava viaggiando a ritmi altissimi. Una sola vittoria dal 6 gennaio ad oggi.