Napoli, buone notizie dall'allenamento per Allegri: in gruppo Politano, Marin e Vergara

Quarto giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli, che ha proseguito la preparazione estiva con una doppia seduta alla SKI.IT Arena. Gli azzurri hanno portato avanti il programma di lavoro previsto dallo staff tecnico, alternando attività atletiche, tecniche e tattiche in vista della nuova stagione.

Nel corso della sessione mattutina la squadra è stata divisa in due gruppi: il primo ha svolto lavoro in palestra prima di trasferirsi in campo per una serie di esercitazioni sul possesso palla finalizzate alle conclusioni, mentre il secondo si è dedicato a un lavoro di natura tattica. Buone notizie anche dall'infermeria, con Politano, Rafa Marin e Vergara che si sono allenati regolarmente in gruppo. Nel pomeriggio, infine, il Napoli è tornato in campo per la seconda sessione di allenamento della giornata.