Napoli, clima teso ma De Laurentiis andrà in ritiro in vista della partita contro l'Atalanta

Il clima in casa Napoli resta decisamente particolare, ma dopo la difesa nei confronti di Giuntoli esplicitata ieri tramite i social, il presidente De Laurentiis stasera sarà allo stadio "Maradona" e potrebbe anche palesarsi con qualche ora d'anticipo presso l'hotel che ospita la squadra nel ritiro pre-match. Una visita per stare vicino ai giocatori in vista dell'andata della semifinale contro l'Atalanta e per cercare di non alimentare la tensione delle ultime settimane. A riportarlo è Il Mattino.