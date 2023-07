Napoli, Danso è il preferito di Garcia per la difesa: l'allenatore telefona al centrale del Lens

Nella lista dell’algoritmo “magico” del Napoli esce sempre tra i primissimi posti. E del resto il primo amore non si scorda mai. È sempre stato Kevin Danso l’obiettivo principale del Napoli per sostituire Kim Min-jae. Il suo nome fu sottoposto a Rudi Garcia nelle prime riunioni all’arrivo dell’allenatore in azzurro. La risposta del francese è sempre stata entusiasta. La risposta del Lens è sempre stata fredda, perché non vorrebbe cedere l’austriaco.

La strategia azzurra per far crollare il muro francese è sempre la stessa: deve essere l'austriaco a spingere. Si vocifera che sia toccato a Garcia fare un tentativo direttamente col giocatore. Una telefonata, si mormora dalla Francia. Nulla di particolare, perché il Napoli rispetta i giocatori sotto contratto. Ma il gradimento del club azzurro è noto, e il sondaggio di Garcia potrebbe essere decisivo. A scriverlo è Il Roma.