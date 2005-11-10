Falcao: "Roma da Scudetto se ascolta Gasperini. Ritorno? Mi cercò Viola, poi più nulla"

Lunga intervista per l'ex centrocampista, che ha analizzato alcuni dei principali temi di casa Roma, ma ha rilasciato qualche battuta pure sul suo Brasile.

L'ex centrocampista Paulo Roberto Falcao, attualmente impegnato al commento dei Mondiali su Rai Sport, è stato intervistato dall'edizione di oggi del Corriere della Sera (Roma), soffermandosi anche sulle sorti della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Con una battuta anche sul suo ex compagno di squadra Bruno Conti, all'addio dopo una vita in giallorosso: "L'ho trovato bene, ha gli stessi capelli di prima e io no. La Roma difficilmente troverà un giocatore tanto forte nel suo ruolo, ma Bruno è soprattutto un grande uomo. Un amico".

Gasperini come guida di una Roma... da Scudetto

Spostandosi sulla Roma del presente, dice Falcao: "Credo tantissimo in Gasperini. Ha fatto centro dopo stagioni eccellenti all'Atalanta, da protagonista, e ha riportato in alto la Roma. Merita rispetto. E quest'anno credo possa vincere lo Scudetto: la proprietà americana non ha risorse inferiori alle altre grandi". Qualche ricetta per farcela la dà lo stesso Falcao: "Va rinforzata la squadra nei ruoli scoperti, ascoltando Gasperini. Greenwood? Non lo conosco". Magari ci potrebbe essere un posto in società? "Mi voleva Viola nel 1991, la settimana dopo il presidente morì. Poi nessuno mi ha più chiamato, neanche per chiedermi di Alisson che giocava a casa mia. Vediamo, io non dico no. E so che può tornare Totti: che giocatore!".

Brasile fuori dai Mondiali: "Ancelotti ha avuto poche partite"

Qualche parola anche sulle difficoltà del Brasile, eliminato dalla Norvegia ai quarti di finale dei Mondiali: "Ancelotti ha avuto solo dodici partite per prepararsi: certe critiche fanno male, alcune sono eccessive. Carlo sarà decisivo più avanti".