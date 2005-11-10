Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Falcao: "Roma da Scudetto se ascolta Gasperini. Ritorno? Mi cercò Viola, poi più nulla"

Falcao: "Roma da Scudetto se ascolta Gasperini. Ritorno? Mi cercò Viola, poi più nulla" TUTTOmercatoWEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 11:25Serie A
Lunga intervista per l'ex centrocampista, che ha analizzato alcuni dei principali temi di casa Roma, ma ha rilasciato qualche battuta pure sul suo Brasile.

L'ex centrocampista Paulo Roberto Falcao, attualmente impegnato al commento dei Mondiali su Rai Sport, è stato intervistato dall'edizione di oggi del Corriere della Sera (Roma), soffermandosi anche sulle sorti della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Con una battuta anche sul suo ex compagno di squadra Bruno Conti, all'addio dopo una vita in giallorosso: "L'ho trovato bene, ha gli stessi capelli di prima e io no. La Roma difficilmente troverà un giocatore tanto forte nel suo ruolo, ma Bruno è soprattutto un grande uomo. Un amico".

Gasperini come guida di una Roma... da Scudetto


Spostandosi sulla Roma del presente, dice Falcao: "Credo tantissimo in Gasperini. Ha fatto centro dopo stagioni eccellenti all'Atalanta, da protagonista, e ha riportato in alto la Roma. Merita rispetto. E quest'anno credo possa vincere lo Scudetto: la proprietà americana non ha risorse inferiori alle altre grandi". Qualche ricetta per farcela la dà lo stesso Falcao: "Va rinforzata la squadra nei ruoli scoperti, ascoltando Gasperini. Greenwood? Non lo conosco". Magari ci potrebbe essere un posto in società? "Mi voleva Viola nel 1991, la settimana dopo il presidente morì. Poi nessuno mi ha più chiamato, neanche per chiedermi di Alisson che giocava a casa mia. Vediamo, io non dico no. E so che può tornare Totti: che giocatore!".

Brasile fuori dai Mondiali: "Ancelotti ha avuto poche partite"


Qualche parola anche sulle difficoltà del Brasile, eliminato dalla Norvegia ai quarti di finale dei Mondiali: "Ancelotti ha avuto solo dodici partite per prepararsi: certe critiche fanno male, alcune sono eccessive. Carlo sarà decisivo più avanti".

Articoli correlati
Falcao: "Grazie ad Ancelotti il Brasile vincerà i Mondiali" Falcao: "Grazie ad Ancelotti il Brasile vincerà i Mondiali"
Falcao si sbilancia: "La Roma può vincere lo scudetto, la mia ha cambiato il calcio"... Falcao si sbilancia: "La Roma può vincere lo scudetto, la mia ha cambiato il calcio"
Paulo Roberto Falcao, c'era chi gli avrebbe preferito Zico. Due Coppe Italia e uno... Paulo Roberto Falcao, c'era chi gli avrebbe preferito Zico. Due Coppe Italia e uno Scudetto
Altre notizie Serie A
Pulisic, ora le vacanze: "Milan? Ora mi riposo e dimentico il calcio per un po'" Pulisic, ora le vacanze: "Milan? Ora mi riposo e dimentico il calcio per un po'"
Messina nuovo direttore tecnico dell'AIA: "Figura nuova, l'obiettivo è la qualità"... TMWMessina nuovo direttore tecnico dell'AIA: "Figura nuova, l'obiettivo è la qualità"
Napoli, anche il Como su Garnacho: il Chelsea punta ad incassare 60 milioni Napoli, anche il Como su Garnacho: il Chelsea punta ad incassare 60 milioni
Malagò alla conferenza degli arbitri: "Categoria che rappresenta un'eccellenza italiana"... TMWMalagò alla conferenza degli arbitri: "Categoria che rappresenta un'eccellenza italiana"
Bologna, il futuro di Holm: apertura alla cessione, c'è la Fiorentina Bologna, il futuro di Holm: apertura alla cessione, c'è la Fiorentina
È ufficiale: Orsato nuovo responsabile degli arbitri di Serie A e B. Tutte le novità... È ufficiale: Orsato nuovo responsabile degli arbitri di Serie A e B. Tutte le novità
L'agente di Gila a Casa Milan: "Coi club italiani incontri sempre positivi, lavoriamo..."... L'agente di Gila a Casa Milan: "Coi club italiani incontri sempre positivi, lavoriamo..."
Udinese, Atta finisce nel mirino dell'Aston Villa: è il grande obiettivo di Emery... TMWUdinese, Atta finisce nel mirino dell'Aston Villa: è il grande obiettivo di Emery
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Si sta definitivamente chiudendo un'era e questo Mondiale sta decretando una volta di più chi è stato il migliore. In Serie A una nuova stagione è alle porte e ci sarà un'assoluta novità nella corsa Scudetto
Primo piano
Immagine top news n.0 L'agente di Gila a Casa Milan: "Coi club italiani incontri sempre positivi, lavoriamo..."
Immagine top news n.1 Zaniolo verso la permanenza all'Udinese: accordo fra le parti, i dettagli del nuovo contratto
Immagine top news n.2 Juventus, Massara nuovo CFO del club. Chiellini cambia ruolo: il comunicato
Immagine top news n.3 Massara alla Juventus: da Theo a Malen, la top 10 dei suoi colpi in carriera
Immagine top news n.4 Fiorentina, ecco Dragusin! Il difensore in arrivo dal Tottenham è alle visite mediche
Immagine top news n.5 La Juventus cambia in dirigenza: dentro Massara come DT, a rischio il posto di Modesto
Immagine top news n.6 Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati: la Finanza perquisisce le sedi di Napoli e Bari
Immagine top news n.7 Inter, dopo Provedel si lavora al colpo grosso...ma ci sono anche gli esuberi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Massara alla Juventus: come cambia l'organigramma e cosa accadrà ora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Carnevali punta su Massara: i motivi della scelta e cosa può accadere ora nel mercato della Juventus
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina ha una forza diversa sul mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Spese pazze e non è finita: perché il Tottenham è il Re di questo mercato
Immagine news podcast n.4 Mezza Nazionale italiana è in Premier League: chi sarà il prossimo ad andarci?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Come giudicate il Mondiale di Ancelotti? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 L. Amoruso: "Qualche dubbio su Kim, alla Juve pressioni diverse. Bene Dragusin-Fiorentina"
Immagine news Mondiali 2026 n.3 Caso Balogun, Orlando: "Figuraccia di Infantino, ha superato il limite e dovrebbe dimettersi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pulisic, ora le vacanze: "Milan? Ora mi riposo e dimentico il calcio per un po'"
Immagine news Serie A n.2 Messina nuovo direttore tecnico dell'AIA: "Figura nuova, l'obiettivo è la qualità"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, anche il Como su Garnacho: il Chelsea punta ad incassare 60 milioni
Immagine news Serie A n.4 Malagò alla conferenza degli arbitri: "Categoria che rappresenta un'eccellenza italiana"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, il futuro di Holm: apertura alla cessione, c'è la Fiorentina
Immagine news Serie A n.6 È ufficiale: Orsato nuovo responsabile degli arbitri di Serie A e B. Tutte le novità
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Insigne ha salutato il Pescara: ripartirà nuovamente dalla B. C'è l'accordo con la Sampdoria
Immagine news Serie B n.2 L'Arezzo si rinforza in difesa: contratto triennale per Illanes
Immagine news Serie B n.3 Mantova, trattativa avanzata per Cajazzo: non è ancora fatta, ma discorsi spediti
Immagine news Serie B n.4 Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: all'appello manca solo il Catanzaro
Immagine news Serie B n.5 Svincolati Serie B 2026: da Insigne a Castrovilli, tutti i free agent
Immagine news Serie B n.6 Serie B, il ritiro estivo delle 20 compagini cadette: il Padova sceglie Pejo. E Juve Stabia ed Empoli?
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Catania guarda in casa Potenza. Nel mirino c'è l'esterno offensivo D'Auria
Immagine news Serie C n.2 Per Evangelista arriva il salto tra i pro. La Fiorentina lo cede in prestito alla Pergolettese
Immagine news Serie C n.3 Nella corsa a Miceli del Catania si inseriscono anche Team Altamura e Foggia
Immagine news Serie C n.4 La Giana Erminio punta su Gambirasio per la panchina. Esordio in C e contratto annuale per lui
Immagine news Serie C n.5 Il rinforzo difensivo dell'Ospitaletto arriva dalla Cremonese Primavera: è Paganotti
Immagine news Serie C n.6 Non solo Duca. Alla Folgore Caratese arriva anche Ambrosini: contratto biennale
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostici Mondiali, la schedina della settimana con Portogallo-Spagna e Francia-Marocco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Argentina-Egitto, Messi sfida Salah: Albiceleste favorita per i quarti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Argentina-Capo Verde, Messi e compagni a caccia della quarta vittoria consecutiva
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Grassadonia fra Lazio e Reggina: è l'unico punto interrogativo sulle panchine della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, salutano Natalie Muth, Manuela Sciabica e Freja Thisgaard
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Chiara Cecotti rinnova fino al 2028. Agnete Marcussen fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.4 Serturini: "La mentalità della Juventus è la stessa mia. Non vedo l'ora di iniziare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Nuova avventura per Serturini. Ha firmato un contratto triennale con la Juventus Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo Femminile, Colantuono: "L’esordio stagionale al Viola Park sarà una bella vetrina"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 E se fosse il Mondiale della grande sorpresa finale?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 7 luglio 1998, Ronaldo e Kluivert rispondono a distanza. Il Brasile vince ai rigori
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi sul nuovo acquisto Viery alla Fiorentina
Newsticker
05:57 Distinti e Popolari
05:38 La Spagna piega il Portogallo nel finale, il Belgio travolge gli Usa
06/07 Haaland abbatte il Brasile, l’Inghilterra resiste al Messico e passa ai quarti
05/07 Dagli Sponsor tecnici oltre 500 milioni di dollari alle 48 squadre del mondiale
05/07 Marocco e Francia ai quarti. Ounahi trascina i Leoni dell’Atlante, Mbappé piega il Paraguay