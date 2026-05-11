Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, De Bruyne assente per infortunio: trauma contusivo all'arcata sopraccigliare

Napoli, De Bruyne assente per infortunio: trauma contusivo all'arcata sopraccigliareTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:02Serie A
Pierpaolo Matrone

Colpo di scena in casa Napoli a pochi minuti dal match contro il Bologna. Kevin De Bruyne non sarà a disposizione di Antonio Conte nel Monday Night della trentaseiesima giornata di Serie A e non andrà nemmeno in panchina. Una defezione inattesa, comunicata direttamente dal club azzurro attraverso una nota ufficiale. “Kevin De Bruyne non farà parte del match per un trauma contusivo, con ferita lacero-contusa all’arcata sopraccigliare destra, procuratosi nel corso della rifinitura”, si legge nel comunicato diffuso dal Napoli alla stampa.

L’assenza del belga cambia così le scelte offensive di Conte, che decide di puntare su Giovane nel tridente insieme ad Alisson Santos e Hojlund. Per l'ex Hellas Verona si tratta di una grande occasione dal primo minuto in una gara importante nella corsa Champions degli azzurri. Arrivano però anche notizie positive per il Napoli, che ritrova Giovanni Di Lorenzo dal primo minuto. Il capitano torna titolare in difesa dopo il lungo stop, aggiungendo esperienza e leadership a una squadra chiamata a blindare il secondo posto in classifica.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-BOLOGNA
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Alisson Santos; Hojlund
Allenatore: Antonio Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Pobega, Bernardeschi; Castro
Allenatore: Vincenzo Italiano.

Articoli correlati
Napoli, Conte racconta l'infortunio di De Bruyne: "Testa contro testa e 4 punti allo... Napoli, Conte racconta l'infortunio di De Bruyne: "Testa contro testa e 4 punti allo zigomo"
Napoli, l'America di De Bruyne è solo per il Mondiale: ma proseguono le voci dalla... Napoli, l'America di De Bruyne è solo per il Mondiale: ma proseguono le voci dalla MLS
Napoli, critiche a De Bruyne per la prova di Como. Ma è il calcio di Conte a non... Napoli, critiche a De Bruyne per la prova di Como. Ma è il calcio di Conte a non esaltarlo
Altre notizie Serie A
Bologna, Pessina: "Gruppo bellissimo. Prestazione? Ho sbagliato tanto con i piedi"... Bologna, Pessina: "Gruppo bellissimo. Prestazione? Ho sbagliato tanto con i piedi"
Bologna, la stagione non è finita: può ancora andare in Europa, ecco cosa deve succedere... TMWBologna, la stagione non è finita: può ancora andare in Europa, ecco cosa deve succedere
Napoli-Bologna 2-3, le pagelle: Alisson non basta a un Conte da 5. Rowe, un lampo... Napoli-Bologna 2-3, le pagelle: Alisson non basta a un Conte da 5. Rowe, un lampo da 3 punti
Serie A, la classifica aggiornata: Napoli, ancora niente Champions. Il Bologna sale... Serie A, la classifica aggiornata: Napoli, ancora niente Champions. Il Bologna sale 8°
Il Bologna espugna il Maradona al 91’: Napoli ko 3-2 e Champions ancora da blindare... Il Bologna espugna il Maradona al 91’: Napoli ko 3-2 e Champions ancora da blindare
L'acrobazia di Rowe è un lampo improvviso su Napoli: Bologna di nuovo avanti al 92'... L'acrobazia di Rowe è un lampo improvviso su Napoli: Bologna di nuovo avanti al 92'
Ekkelenkamp: "Avevo bisogno della fiducia data dall'Udinese. Sogno la nazionale olandese"... Ekkelenkamp: "Avevo bisogno della fiducia data dall'Udinese. Sogno la nazionale olandese"
Capitan Karlstrom sta con Davis: "Non può esistere quanto accaduto, al 100% con lui"... Capitan Karlstrom sta con Davis: "Non può esistere quanto accaduto, al 100% con lui"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri verso l’esonero, il Milan non c’è più. La Champions a rischio, tutti contro Furlani. Si ripensa a Italiano. Sarri, è sempre più Napoli. Thiago Motta piace all’Atalanta. Fiorentina, addio Vanoli per Grosso.
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Bologna espugna il Maradona al 91’: Napoli ko 3-2 e Champions ancora da blindare
Immagine top news n.1 Atalanta, Percassi apre all'addio di D'Amico e strizza l'occhio a Giuntoli: "Tra i migliori dirigenti in Italia"
Immagine top news n.2 37^ giornata Serie A, adesso è ufficiale: la volata Champions si decide alle 12.30. Il programma
Immagine top news n.3 Maresca: "Futuro? Io mi preparo, mi adatto sia all'estero che in Italia. Man City? Vediamo"
Immagine top news n.4 Non solo Thuram, verso il forfait per la finale di Coppa Italia anche Calhanoglu
Immagine top news n.5 Serie A, De Siervo: "Derby di Roma domenica alle 12.30, contemporaneità tutela campionato"
Immagine top news n.6 Tutta Italia tifa Inter: la finale di Coppa Italia decisiva per la corsa all'Europa
Immagine top news n.7 Allarme Thuram in casa Inter: stop nell'allenamento di oggi, verrà valutato nelle prossime ore
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un'altra rivoluzione in vista per il Milan. E al centro ci sarà ancora Furlani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "La programmazione del Como e il paragone coi modelli Milan e Fiorentina". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il valzer del futuro di Italiano tra Bologna e le sirene delle big
Immagine news podcast n.3 La restaurazione a sorpresa di Gasp: il mercato non parte (solo) dai rinforzi
Immagine news podcast n.4 Luis Enrique e la Roma: scelto da Baldini, Sabatini e Massara. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Attilio Tesser: "Playoff imprevedibili, mi hanno sorpreso Renate e Lecco"
Immagine news Serie A n.2 Milan, ad oggi Allegri merita la riconferma? Così la pensano gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Giannichedda: "Juve, la base buona c'è. In estate servono 3-4 colpi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli-Bologna 2-3, le pagelle: Alisson non basta a Conte. Rowe, un lampo da tre punti
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli, ancora niente Champions. Il Bologna sale 8°
Immagine news Serie A n.3 Il Bologna espugna il Maradona al 91’: Napoli ko 3-2 e Champions ancora da blindare
Immagine news Serie A n.4 L'acrobazia di Rowe è un lampo improvviso su Napoli: Bologna di nuovo avanti al 92'
Immagine news Serie A n.5 Ekkelenkamp: "Avevo bisogno della fiducia data dall'Udinese. Sogno la nazionale olandese"
Immagine news Serie A n.6 Capitan Karlstrom sta con Davis: "Non può esistere quanto accaduto, al 100% con lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Rebecca Corsi: "Stagione difficile, dobbiamo imparare dagli errori commessi"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Frabotta si è operato al tallone: l'intervento è perfettamente riuscito
Immagine news Serie B n.3 SudTirol, niente ribaltone in panchina: Castori resta per i playout con il Bari
Immagine news Serie B n.4 Domani Modena-Juve Stabia, i convocati di Abate: l'unico indisponibile è Morachioli
Immagine news Serie B n.5 Domani Catanzaro-Avellino, i convocati di Ballardini: niente da fare per Simic, Sala e Favilli
Immagine news Serie B n.6 Domani Catanzaro-Avellino, i convocati di Aquilani: ci sono Iemmello e Koffi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, l'advisor Sarandrea: "Domani Splendori sarà qui a Terni"
Immagine news Serie C n.2 Spezia retrocesso in C, l'ex Pandev: "È davvero triste, speriamo possa risalire subito in B"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, prende forma una cordata per l’asta: Splendori sarà il capofila
Immagine news Serie C n.4 Vis Pesaro, Stellone verso l'addio? In panchina il suo storico vice Andrea Gennari
Immagine news Serie C n.5 Attilio Tesser: "Playoff imprevedibili, mi hanno sorpreso Renate e Lecco"
Immagine news Serie C n.6 Sambenedettese, primo contratto da professionista per il giovane Margarita
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, Conte vuole chiudere il discorso Champions
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Parma-Roma
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ana Capeta resta alla Juventus, esercitato il diritto di riscatto: ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.2 Bonansea la certezza, Dorsin e Uffren le novità. La Top 11 della 21ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini: "Scudetto senza proclami, ora la Coppa Italia. Conte mi ha cambiato la testa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Krumbiegel saluta dopo due anni: ha firmato con l'Eintracht fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus in Champions League, Genoa retrocesso. Gli ultimi verdetti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Lazio-Ternana Women 2-0. Si chiude così la 21ª giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Brescia ma col cuore nerazzurro: la storia di Evaristo Beccalossi Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…