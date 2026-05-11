Napoli, De Bruyne assente per infortunio: trauma contusivo all'arcata sopraccigliare
Colpo di scena in casa Napoli a pochi minuti dal match contro il Bologna. Kevin De Bruyne non sarà a disposizione di Antonio Conte nel Monday Night della trentaseiesima giornata di Serie A e non andrà nemmeno in panchina. Una defezione inattesa, comunicata direttamente dal club azzurro attraverso una nota ufficiale. “Kevin De Bruyne non farà parte del match per un trauma contusivo, con ferita lacero-contusa all’arcata sopraccigliare destra, procuratosi nel corso della rifinitura”, si legge nel comunicato diffuso dal Napoli alla stampa.
L’assenza del belga cambia così le scelte offensive di Conte, che decide di puntare su Giovane nel tridente insieme ad Alisson Santos e Hojlund. Per l'ex Hellas Verona si tratta di una grande occasione dal primo minuto in una gara importante nella corsa Champions degli azzurri. Arrivano però anche notizie positive per il Napoli, che ritrova Giovanni Di Lorenzo dal primo minuto. Il capitano torna titolare in difesa dopo il lungo stop, aggiungendo esperienza e leadership a una squadra chiamata a blindare il secondo posto in classifica.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-BOLOGNA
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Alisson Santos; Hojlund
Allenatore: Antonio Conte.
BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Pobega, Bernardeschi; Castro
Allenatore: Vincenzo Italiano.