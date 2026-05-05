Napoli, l'America di De Bruyne è solo per il Mondiale: ma proseguono le voci dalla MLS

Sempre d’attualità il futuro di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, colpo di mercato della sessione estiva di trattative, ha dato il suo contributo alla causa con la sua qualità ma dopo l’infortunio il suo rendimento è stato al di sotto delle sue potenzialità. E nella trasferta di Como, il giocatore non ha brillato per niente venendo sostituito da mister Antonio Conte dopo aver toccato soltanto 21 palloni.

Dipenderà dal mister

Il problema è il modulo? Interrogativi a cui è difficile dare una risposta ma che in diversi a Napoli si pongono per capire il basso rendimento da parte di un giocatore che avrebbe dovuto fare la differenza. Per capire quale potrà essere il suo futuro molto dipenderà dall’allenatore, Conte o chi potrà essere, che dovrà esprimersi sulla questione anche se, va sottolineato, né il giocatore né il club vogliono separarsi.

Le voci dagli States

Sullo sfondo, riporta l’edizione odierna de Il Mattino, ci sono sempre le voci che arrivano dagli Stati Uniti e dalla MLS. Non ci sarebbero soltanto i rumors in arrivo da Chicago ma anche il New York City. Al momento però l’unica America nei piani di De Bruyne è quella dove giocherà con il suo Belgio il Mondiale di giugno prossimo.