Napoli, De Laurentiis: "Nessuno è incedibile per delle proposte appropriate"

Parlando del futuro delle stelle del Napoli e della possibile partenza nella prossima estate, il presidente Aurelio De Laurentiis ha dichiarato in conferenza stampa: "Quest'anno forse non accadrà che ci saranno proposte indecenti. Magari ci fossero. Nessuno è incedibile per delle proposte appropriate".