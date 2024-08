Napoli, Di Lorenzo: "Chi vuole andar via se ne va, io invece sono rimasto con entusiasmo"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, prima della partita contro l'Hellas Verona è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Stiamo lavorando bene. E' poco che lavoriamo col mister, ma c'è massima disponibilità da parte di tutto il gruppo. Oggi ci aspetta una gara difficile, contro un'ottima squadra, ma siamo preparati. Ruolo? Poco importa, mi metto a disposizione della squadra e gioco dove vuole il mister".

Più difficile apprendere il sistema di Conte o passare quest'estate travagliata?

"Ormai è passata, ho già spiegato qual è stata la mia situazione. Sono qua perché voglio stare qua, voglio giocare nel Napoli. Si è visto in questo mercato che chi vuole andar via va via, non c'è niente che tenga. Io invece sono rimasto con grande entusiasmo e sono pronto a dare il massimo in questa stagione".