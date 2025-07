Ufficiale Giana Erminio, dal Como arriva in prestito il terzino classe 2006 Nucifero

Il classe 2006 Tommaso Nucifero, prodotto delle giovanili del Como, si è accasato in prestito alla Giana Erminio in Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale del club di Gorgonzola.

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore

Tommaso Nucifero, che arriva in prestito secco dal Como fino al 30 giugno 2026.

Terzino sinistro classe 2006, Nucifero ha giocato nella Pro Sesto sin dalla categoria Pulcini, fino ad arrivare ad esordire con la Prima Squadra in Serie D nella stagione 2024/25, collezionando 16 presenze fra campionato e Coppa Italia. Le sue prestazioni non passano inosservate e a gennaio viene acquistato dal Como: con i lariani gioca da titolare in Primavera 2 (18 presenze, 1 gol e 5 assist) arrivando sino alla semifinale playoff persa con il

Napoli.