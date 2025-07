Atalanta, Lookman ha già l'accordo con l'Inter. E intanto si infortuna a un polpaccio

Prima Ausilio e D'Amico, poi Marotta e Percassi. Inter e Atalanta si sono sentiti per Ademola Lookman, con i nerazzurri che hanno formulato la prima offerta agli altri nerazzurri, quelli di Bergamo, che l'hanno già respinta, spiegando che 40 milioni di euro non sono sufficienti in questo momento. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nel frattempo, l'attaccante ha raggiunto un accordo con la società di Viale della Liberazione per un contratto fino al 2030 a 4 milioni di euro netti a stagione, stipendio raggiungibile grazie al Decreto Crescita.

Intanto, scrive SportMediaset.it, il nigeriano si è infortunato ieri al polpaccio. Nello staff di Ivan Juric il timore è che abbia accusato un risentimento muscolare. Nelle prossime ore verranno svolti gli esami strumentali per capire l'entità dello stop. Resta da capire che ruolo avrà anche questo contrattempo nella trattativa. La Dea non vuole ripetere un altro caso Koopmeiners e desidera chiudere al più presto la faccenda, che sia in un senso o in un altro perché arrivare a fine estate sarebbe poco vantaggioso per tutti.

Il classe '97 in carriera ha vestito le maglie di Atalanta, Charlton, Everton, Leicester City, Fulham, Lipsia, Everton Under 23 e ovviamente quella della sua Nazionale, la Nigeria.