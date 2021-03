Napoli, dubbi sul futuro di Fabian Ruiz: il rinnovo è lontano ma De Laurentiis chiede 50 milioni

Fabian Ruiz potrebbe lasciare il Napoli nel corso della prossima estate ma il contratto e le richieste di De Laurentiis rischiano di comprometterne anche la potenziale cessione. Non c'è accordo sul rinnovo di contratto che dovrebbe portarlo oltre al 2023, visto che i 3 milioni proposti dagli azzurri non sono in linea con le richieste degli agenti. Il problema però, è che difficilmente ci sarà un club disposto a versare i 50 milioni richiesti dal patron partenopeo e dunque le parti potrebbero anche essere in qualche modo costretti ad andare avanti insieme guardando oltre agli screzi in sede di trattativa. A riportarlo è Tuttosport.