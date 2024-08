Napoli, è fatta per l'arrivo di David Neres: domenica in città, lunedì le visite mediche

In attesa di chiudere la telenovela legata al centravanti, con l'arrivo di Lukaku dal Chelsea e la possibile partenza di Osimhen che dovrebbe fare il percorso opposto, il Napoli regala ad Antonio Conte un importante rinforzo per il reparto offensivo. Come annunciato da Sportmediaset, si tratta di David Neres del Benfica.

Affare da 30 milioni di euro, bonus inclusi. Il giocatore atteso in città domenica, mentre le visite mediche organizzate per lunedì. Neres si giocherà il posto con Politano portando caratteristiche tipiche dei brasiliani: dribbling, cambi di direzione e assist col mancino, suo piede preferito. Il primo die tasselli richiesti da Antonio Conte per questo finale di mercato, che dovrebbe riservare ancora diversi colpi messi a segno dagli azzurri.

Chiuso David Neres, Il Napoli tornerà a concentrarsi sulla questione Lukaku. La speranza dei partenopei è di arrivare alla tanto agognata fumata bianca il prima possibile, in modo che Conte possa avere finalmente il suo centravanti. Il primo impegno di campionato è in programma domenica alle 18.30, a Verona contro l'Hellas. Una sfida che, ameno di clamorosi colpi di scena, il tecnico salentino la giocherà schierando da numero 9 Giacomo Raspadori e con Giovanni Simeone pronto ad entrare a gara in corso.